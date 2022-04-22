Франция

Тренер Тоттенхема може перебратися до Парижу.

Антоніо Конте потрапив до списку претендентів на посаду головного тренера ПСЖ — повідомляє Gazzetta dello Sport.

Найбільш вірогідним кандидатом є Зінедін Зідан, але є чутки, що Зізу хоче очолити збірну Франції після Катару-2022, тож не стане відволікатися на ПСЖ. Тож Конте може стати претендентом номер один.

Також варіант с Конте може сподобатися Доннаруммі, який вже неодноразово жалілся, що йому не подобається роль другого номера.

Джиджіо навіть почав замислюватися над тим, щоб повернутися до Мілану.