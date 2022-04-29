Англия

"Каноніри" хочуть підписати англійського нападаючого.

Арсенал розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, "каноніри" хочуть підписати нападаючого Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Зазначимо, що цього сезону англійський футболіст провів тридцять поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами та двома асистами.

Нагадаємо, що головний тренер МЮ Ральф Рангнік порадив Рашфорду піти з клубу, якщо він відчуває брак ігрового часу.