Испания

Каталонці хочуть підписати форварда "Манчестер Юнайтед".

Барселона продовжує пошук посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" не відмовилися від ідеї підписання нападаючого Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Зазначимо, що цього сезону англійський футболіст провів тридцять поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами та двома асистами.

Нагадаємо, що головний тренер МЮ Ральф Рангнік порадив Рашфорду піти з клубу, якщо він відчуває брак ігрового часу.