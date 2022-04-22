Каталонці хочуть підписати форварда "Манчестер Юнайтед".
Маркус Рашфорд, getty images
22 апреля 2022, 22:27
Барселона продовжує пошук посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" не відмовилися від ідеї підписання нападаючого Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.
Зазначимо, що цього сезону англійський футболіст провів тридцять поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами та двома асистами.
Нагадаємо, що головний тренер МЮ Ральф Рангнік порадив Рашфорду піти з клубу, якщо він відчуває брак ігрового часу.