Англия

Наставник Арсеналу висловився щодо майбутнього матчу АПЛ.

В 35-му турі Англійської Прем'єр-Ліги лондонський Арсенал зустрінеться в гостях із Вест Гемом.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився напередодні важливого матчу, відмітивши можливість для ротації в стані суперника.

"В АПЛ дуже важко вигравати будь-який матч. Неважливо, граєш ти із чемпіонов, або аутсайдером — це завжди дуже кропітлива робота. Останні два матчі дозволили нам відчувати себе комфортно в турнірній таблиці — наразі все в наших руках.

Вест Гем тримає добрий рівень гри весь сезон. Окрім того, вони досі приймають участь в Лізі Європи. У Девіда Моєса є дуже широкий вибір щодо ротації, то не можна розраховувати на їх усталість", — вважає фахівець.

ВІдзначимо, що матч Вест Гем — Арсенал відбудеться завтра 18:30 за київським часом.