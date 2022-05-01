Англия

Керманич Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Лідсом.

Манчестер Сіті в рамках 35-го туру англійської Прем’єр-ліги продовжив прокладати власний шлях до чемпіонського титулу, обігравши в гостьовому поєдинку Лідс (4:0).

Лідс — Манчестер Сіті 0:4 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після звітної гри оцінив поточний стан справ у турнірній таблиці.

"Доля чемпіонського титулу залежить виключно від нас. До кінця змагань залишається ще чотири гри: Вулвергемптон, Ньюкасл, Вест Гем та Астон Вілла, у яких ми плануємо здобути перемоги. 12 очок — тільки вони гарантують, що трофей залишиться на Енфілді.

Якщо хоча б одного разу помилимося — Ліверпуль буде чемпіоном. Завдання досить чітко окреслене, тому ми знаємо, що потрібно робити.

Великим привілеєм є можливість виграти чотири титули АПЛ за останні п’ять років, хоча на цьому етапі сезону це не так уже й складно, бо зрозуміло, як це можна зробити. Потрібно перемагати у власних іграх, бо суперники збираються робити те саме у своїх матчах.

Гру проти Лідсу ми розпочали дуже добре, але не очікували настільки потужної відповіді у вигляді контратак суперників на нашій половині поля. Нам довелося страждати навіть після забитого голу.

Коли Аке вразив ціль удруге, ми продовжували створювати багато різноманітних ситуацій, що є гарним сигналом перед матчем-відповіддю проти Реалу. Мені ввижається, що рахунок на табло виглядав більш комфортним, аніж це відчувалося на полі.

Ми очікували на те, що буде дуже важко на Елланд Роуд. Чи можна цю арену порівняти з Ванда Метрополітано? Я цього робити не буду, бо інакше мені забезпечені проблеми!

Із того моменту, як я приїхав до Англії, про цей стадіон я почув лише минулого року, але він тоді ще був без уболівальників. Сьогодні ж я відчув, чому його вважають настільки особливим.

Лідсу потрібно боротися за виживання, тому фанати не змовкають ні на мить. Це — одна з найкращих команд Англії, тому я співчуваю її вболівальникам через останні результати. Сьогодні нам було важко, але ми зуміли ще трохи покращити власну різницю голів", — заявив іспанський керманич.

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє домашній матч проти Ньюкасла.