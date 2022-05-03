Англия

"Дачники" відправили у ворота суперників сім м'ячів.

Фулгем у матчі передостаннього 45 туру Чемпіоншипу розгромив Лутон з рахунком 7:0 та достроково гарантував собі перше місце у чемпіонаті.

Таким чином, лондонська команда стала недосяжною для найближчого переслідувача Борнмута та інших команд.

Також "дачники" стали першою командою, яка спромоглася забити 100 і більше голів за один сезон у другому дивізіоні після Манчестер Сіті в сезоні-2001/02. На рахунку "городян" було 108 забитих м'ячів, а у Фулгема — 106.

Зазначимо, що Фулхем зіграє в АПЛ утретє за останні п'ять сезонів.