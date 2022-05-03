Англия

Тимчасовий керманич Манчестер Юнайтед висловився щодо трансферних планів клубу.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік висловився щодо конкуренції в складі команди.

Фахівець вважає, що клубу потрібні нові гравці світового класу.

"Ми розуміємо, що влітку команду залише велика кількість гравців, тож нам потрібні вхідні трансфери. Для того, щоб повисити конкуренцію та загальний рівень клубу, нам треба купляти гравців міжнародного класу.

Деякі клуби змогли вийти на свій рівень після трьох трансферних вікон. Це нормально для футболу, тож я очікую продуктивне літо", — наводить слова Рангніка Sky Sports.

Відзначимо, що раніше німець прокоментував майбутнє Роналду в Манчестер Юнайтед.