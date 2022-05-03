Англия

Молодий нападник не захотів переходити до табору "червоних дияволів".

Карім Адеємі став метою багатьох команд у літнє трансферне вікно, що наближається.

Як повідомляє видання Sport1.de, молодий футболіст отримав пропозицію від Манчестер Юнайтед, але вирішив відмовитись.

Карім Адеємі міг отримувати 9 мільйонів євро на рік в англійському клубі, але він вирішив перейти до дортмундської Борусії.

На рахунку 20-річного футболіста у поточному сезоні 39 матчів в усіх змаганнях, 20 голів та три асисти.

Раніше повідомлялось, що Барселона та Реал повернулися до ідеї підписання Каріма Адеємі.