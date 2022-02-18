Германия

Немецкий нападающий может перебраться в стан дортмундцев.

Боруссия Дортмунд продолжает работу над подписанием нападающего РБ Зальцбург Карима Адейеми.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, немецкий клуб очень близок к согласованию сделки.

Стороны существенно продвинулись, но осталось решить вопрос по структуре оплаты. Контракт рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне Карим Адейеми провел за Зальцбург 28 поединков, в которых он забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

Напомним, что ранее немецкий нападающий отказался от перехода в состав Барселоны.