Немецкий нападающий может перебраться в стан дортмундцев.
Карим Адейеми, getty images
18 февраля 2022, 22:59
Боруссия Дортмунд продолжает работу над подписанием нападающего РБ Зальцбург Карима Адейеми.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, немецкий клуб очень близок к согласованию сделки.
Стороны существенно продвинулись, но осталось решить вопрос по структуре оплаты. Контракт рассчитан на пять лет.
В текущем сезоне Карим Адейеми провел за Зальцбург 28 поединков, в которых он забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
Напомним, что ранее немецкий нападающий отказался от перехода в состав Барселоны.