ЧМ-2022. Отбор
Підопічні Олександра Петракова могли тренуватись в іншій країні.
Гравці збірної України, фото УАФ
06 травня 2022, 19:58
Збірна України проводить тренувальні збори у Словенії, готуючись до поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.
Як повідомляє видання przegladsportowy, національній команді пропонували свої поля також Іспанія та Австрія.
Зазначимо, що збірна України тренується у Словенії вже кілька днів, а також до команди приєдналися гравці Динамо Київ та Артем Довбік.
Нагадаємо, найближчий товариський матч Україна проведе проти представника німецької Бундесліги – менхенгладбахської Боруссії. Гра відбудеться 11 травня. Гра проти Шотландії відбудеться першого червня.