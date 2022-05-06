ЧМ-2022. Отбор

Підопічні Олександра Петракова могли тренуватись в іншій країні.

Збірна України проводить тренувальні збори у Словенії, готуючись до поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Як повідомляє видання przegladsportowy, національній команді пропонували свої поля також Іспанія та Австрія.

Зазначимо, що збірна України тренується у Словенії вже кілька днів, а також до команди приєдналися гравці Динамо Київ та Артем Довбік.

Нагадаємо, найближчий товариський матч Україна проведе проти представника німецької Бундесліги – менхенгладбахської Боруссії. Гра відбудеться 11 травня. Гра проти Шотландії відбудеться першого червня.