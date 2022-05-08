Англия

Корейський нападник посідає друге місце в списку кращих бомбардирів АПЛ цього сезону.

Тоттенгем у матчі 36 туру АПЛ у гостях поділив очки з Ліверпулем (1:1). У цьому протистоянні результативним ударом відзначився нападник "шпор" Сон Хин Мін.

За інформацією Squawka Football, південнокорієць забив уже 12 голів з неробочої ноги цього сезону АПЛ.

Таким чином, він повторив досягнення Робіна ван Персі, який у сезоні-2011/12 також забив 12 м'ячів із неробочої ноги.

Зазначимо, що Сон нині посідає друге місце у списку найкращих бомбардирів АПЛ. Він відстає від Мохамеда Салаха з Ліверпуля на два м'ячі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Тоттенгем.