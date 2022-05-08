Англия

Наставник Евертона дав оцінку грі українського захісника.

У поєдинку 36 туру АПЛ Евертон здобув важливу перемогу над Лестером і залишив зону вильоту.

Головний тренер "ірисок" Френк Лемпард прокоментував гру українського захісника Віталія Миколенко.

"І я дуже рад за Віталія. Він грає блискуче, і, зважаючи на те, що відбувається в його рідній країні, ви навіть не уявляєте, що він переживає.

Він неймовірно впорався з цим, грає у футбол вищого рівня і забив дивовижний гол", — наводить слова Лемпарда офіційний сайт Евертона.

Раніше Лемпард прокоментував стан здоров'я Віталія Миколенко.