Германия

Про це заявив представник німецького клубу.

Мюнхенська Баварія, яка за підсумками поточного сезону вдесяте поспіль стала чемпіоном країни, свого часу називалася одним із претендентів на підписання норвезького нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Не дивлячись на потужну конкуренцію з боку англійського Манчестер Сіті та мадридського Реалу, представники "Червоної машини" ретельно стежили за розвитком подій довкола 21-річного футболіста.

Зрештою, коли справа вже фактично впритул наблизилася до початку літнього трансферного вікна, спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич зробив заяву щодо остаточного виходу його команди з переговорів.

"Баварія не буде наступним клубом Голанда — у цьому можете не сумніватися", — заявив функціонер.

У поточному сезоні норвежець забив 28 голів та віддав вісім гольових передач у 29 матчах за клуб.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про підготовку скульптури з дерева на честь Голанда, яку виготовляють в його рідній країні.