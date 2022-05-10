Англия

Наставник Манчестер Сіті відмовився коментувати можливий перехід.

Останнім часом ЗМІ поширюють інформацію про перехід Ерлінга Голанда в стан Манчестер Сіті.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола не зміг прокоментувати цю інфрмацію, посилаючись на внутрішню етику клубу.

"Клуби мене проінформували, що не слід щось говорити до офіційного оголошення про трансфер. Я не можу коментувати це, вибачте", — відповів іспанець журналістам BBC.

Згідно з останнєю інформацією, норвезьский форвард вже пройшов медогляд перед трансфером в Манчестер Сіті.

Раніше Гвардіола висловився щодо травмованих футболістів в команді.