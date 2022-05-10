Англия

Івуарієць може отримати роботу у лондонському клубі.

Тоттенгем розглядає можливість запропонувати Яя Туре роботу у тренерському штабі вже найближчим часом.

Як повідомляє Standard, цього місяця івуарійський спеціаліст проведе переговори з Тоттенгемом щодо цієї можливості.

Зараз він на порозі отримання ліцензії УЄФА рівня А і шукає роботу. Колишній півзахисник Манчестер Сіті працював із командою-U18.

Нагадаємо, що раніше Яя Туре претендував на посаду головного тренера румунського Сепсі.