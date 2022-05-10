Івуарієць може отримати роботу у лондонському клубі.
Яя Туре, getty images
10 травня 2022, 23:28
Тоттенгем розглядає можливість запропонувати Яя Туре роботу у тренерському штабі вже найближчим часом.
Як повідомляє Standard, цього місяця івуарійський спеціаліст проведе переговори з Тоттенгемом щодо цієї можливості.
Зараз він на порозі отримання ліцензії УЄФА рівня А і шукає роботу. Колишній півзахисник Манчестер Сіті працював із командою-U18.
Нагадаємо, що раніше Яя Туре претендував на посаду головного тренера румунського Сепсі.