Бразилець може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.
філіпе коутіньо, getty images
11 травня 2022, 12:32
Атакуючий півзахісник Астон Вілли, права якого належать Барселоні, Філіппе Коутіньо зацікавив іншого представника чемпіонату Англії — Ньюкасл.
"Вілліани" готові викупити контракт бразильця за 20 млн євро, але в це можуть втрутитись "сороки", повідомляє Goal.
Ньюкасл готовий запропонувати каталонцям вдіві більше, ніж Астон Вілла і надалі все залежатиме саме від 29-річного футболіста. Сама Барселона готова розлучитись зі своїм виконавцем, щоб зекономити на заробітній платі.
За Астон Віллу Коутіньо зіграв 16 матчів, в яких забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що хавбек погодив умови контракту із "левами".