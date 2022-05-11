Англия

Бразилець може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.

Атакуючий півзахісник Астон Вілли, права якого належать Барселоні, Філіппе Коутіньо зацікавив іншого представника чемпіонату Англії — Ньюкасл.

"Вілліани" готові викупити контракт бразильця за 20 млн євро, але в це можуть втрутитись "сороки", повідомляє Goal.

Ньюкасл готовий запропонувати каталонцям вдіві більше, ніж Астон Вілла і надалі все залежатиме саме від 29-річного футболіста. Сама Барселона готова розлучитись зі своїм виконавцем, щоб зекономити на заробітній платі.

За Астон Віллу Коутіньо зіграв 16 матчів, в яких забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що хавбек погодив умови контракту із "левами".