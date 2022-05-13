Англия

Іспанський тренер прокоментував своє майбутнє та розповів про емоції після вильоту з Ліги чемпіонів.

Хосеп Гвардіола залишився незадоволеним вильотом своєї команди з Ліги чемпіонів, а також не поспішає продовжувати контракт.

"Якщо я продовжу контракт, то це відбудеться в кінці наступного сезону. До цього цього не буде. Пройшло багато років, і я маю подивитися у майбутнє.

Так, я розчарований, ми хотіли грати у фіналі Ліги чемпіонів, але це не змінить ні моє майбутнє, ні моє минуле", — наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

Нагадаємо, що Гвардіола, Клопп та інші претендують на звання найкращого тренера сезону в АПЛ.