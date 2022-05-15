Англия

Наставник "синих" поділився своїми думками після фіналу Кубка Англії.

Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель прокоментував поразку своєї команди у фіналі Кубка Англії проти Ліверпуля в серії післяматчевих пенальті.

"Як і у випадку із попереднім фіналом, Кубка ліги, жодного жалю. Я сказав гравцям, що пишаюся ними. Ми провели 240 хвилин у фіналах з, можливо, найнебезпечнішою атакуючою командою у світі, і рахунок – 0:0. Ми програємо по пенальті, і ми розчаровані та засмучені, але водночас пишаємося тим, що зробили все, що могли.

Під час гри я був впевнений, що перевага була у нас, але, на жаль, я був неправий. Цього сезону ми чотири рази довели, що можемо показувати чудову гру, щоб конкурувати з Ліверпулем на такому рівні. Усі результати були заслуженими, і матчі могли піти як на нашу, так і на їхню користь", — цитує Тухеля Football London.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ліверпуль.