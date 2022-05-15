Англия

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках 37-го англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув мінімальну перемогу над Бернлі.

Автором єдиного голу в цьому протистоянні став Гаррі Кейн, який успішно реалізував пенальті у компенсований до другого тайму час.

Таким чином, "шпорам" вдалося випередити Арсенал на два очки і як мінімум тимчасово піднятися на четвертий рядок у таблиці АПЛ, проте "каноніри" ще мають один матч у запасі.

Огляд матчу:

Тоттенгем - Бернлі 1:0

Гол: Кейн, 45+8

Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Дайєр, Девіс, Емерсон (Родон, 90), Сессеньон — Бентанкур, Хейбьєрг — Моура (Кулусевскі, 79), Сон — Кейн.

Бернлі: Поуп — Тейлор, Лоутон (Леннон, 78), Коллінз, Лонг, Робертс — МакНіл, Корк, Браунхілл — Барнс (Вегхорст, 78), Корне.

Попередження: Робертс, Поуп, Моура, Льоріс