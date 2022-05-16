Англия

Football.ua представляє анонс матчу 37-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та Арсеналом, яке відбудеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Ньюкасл — Арсенал

Понеділок, 1 травня, 22:00. Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл. Головний арбітр — Даррен Інгленд. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Цьогорічний сезон АПЛ поступово підходить до свого завершення, і, вочевидь, інтрига у багатьох аспектах зберігатиметься аж до фінального туру. Але якщо говорити про Ньюкасл, то для "сорок" цей розіграш англійської першості вже можна вважати завершеним. Завдяки успішній трансферній кампанії минулої зими підопічні Едді Гау виконали своє завдання мінімум – вже давно покинули зону вильоту та убезпечили себе від пониження у класі.

Навряд чи для Ньюкасла особливо важливим моментом буде те, чи займе він за підсумком 14-й або умовний 11-й рядок у турнірній таблиці. Де треба було перемагати і набирати очки — "сороки" це успішно робили, а ось проти команд із великої шістки Англії поки що Ньюкасл похвалитися успіхами не може. В останніх двох турах колектив Гау поступився двом претендентам на чемпіонський титул, Манчестер Сіті та Ліверпулю, хоча до цього продемонстрував серію з чотирьох перемог поспіль.

Але те, що Ньюкаслу цього сезону вже практично нічого не потрібно, не означає, що Арсенал очікує легка виїзна прогулянка на Сент-Джеймс Парк. Якщо на "сорок" не буде чинитися ніякого тиску, то ось "каноніри" прагнуть вперше за багато років кваліфікуватися до Ліги чемпіонів, і на даному етапі сезону вони не мають жодного права на помилку.

Вчора Тоттенгем, якому в останньому матчі розгромно поступився Арсенал багато в чому через пенальті та вилучення в першому таймі, здобув мінімальну перемогу над Бернлі і як мінімум тимчасово випередив підопічних Мікеля Артети у таблиці на два очки. Однак якщо "шпори" ще сподіватимуться на якусь осічку Арсеналу в останніх двох турах, то "канонірам" наразі треба розраховувати тільки на себе, здобувати перемоги над Ньюкаслом та Евертоном і потрапляти до Ліги чемпіонів. Звучить усе досить просто, але навряд чи так просто вийде на ділі. Всі ми чудово знаємо, як Арсенал любить сам собі створювати непотрібні проблеми, а потім сам же їх і виправляти.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,80, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 4,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Віллок, Льюїс, Фернандес, Хейден, Шелві — Тірні, Холдінг, Партей

Під питанням: Фрейзер — Габріел Магальяйнс

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