Англия

Нападник Вест Гема зробив важливу заяву щодо свого майбутнього.

У рамках 37-го туру англійської Прем’єр-ліги лондонський Вест Гем на власному полі здобув нічию в грі проти Манчестер Сіті (2:2), завдяки чому не тільки забезпечив збільшення рівня інтриги в чемпіонських перегонах, а й забронював за собою місце в єврокубках на наступний сезон.

Вест Гем — Манчестер Сіті 2:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри український нападник "молотобійців" Андрій Ярмоленко, який з’явився на полі на останніх хвилинах, зробив заяву щодо свого майбутнього в клубі.

"Сьогодні я пережив хвилюючий момент. Після матчу разом зі своєю родиною я вийшов на поле та попрощався з фанатами Вест Гема. Це останній матч для мене на домашньому стадіоні, і я хотів подякувати кожному вболівальнику команди за підтримку на домашніх трибунах.

Щиро, із вдячністю, і величезним коханням — до кожного з вас, до стадіону, до всієї родини Вест Гема", — заявив український виконавець.

32-річний Ярмоленко станом на сьогодення зіграв 85 матчів за "залізних", забивши 13 м’ячів та віддавши сім гольових передач.

У останньому турі лондонський Вест Гем гратиме гостьовий матч проти Брайтона.