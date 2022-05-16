Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла зіграла внічию з Крістал Пелес.

Здавалося, що бірмінгемці здобудуть мінімальну перемогу завдяки єдиному голу Воткінса, однак наприкінці другого тайму Шлупп, що вийшов на заміну, врятував для "орлів" нічийний результат.

Огляд матчу:



Астон Вілла – Крістал Пелес 1:1

Голи: Воткінс, 69 – Шлупп, 82

Попередження: Мінгз – Галлахер, Едуар, Куяте