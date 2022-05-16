До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Астон Вілла — Крістал Пелес, getty images
16 травня 2022, 14:30
У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла зіграла внічию з Крістал Пелес.
Здавалося, що бірмінгемці здобудуть мінімальну перемогу завдяки єдиному голу Воткінса, однак наприкінці другого тайму Шлупп, що вийшов на заміну, врятував для "орлів" нічийний результат.
Огляд матчу:
Астон Вілла – Крістал Пелес 1:1
Голи: Воткінс, 69 – Шлупп, 82
Попередження: Мінгз – Галлахер, Едуар, Куяте