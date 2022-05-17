Англия

Football.ua представляє анонс матчу 37-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Саутгемптонои та Ліверпулем, яке відбудеться на стадіоні Сент-Меріс.

ВІВТОРОК, 17 ТРАВНЯ, 21:45. СЕНТ-МЕРІС СТЕДІУМ, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРТІН АТКІНСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS+

Коронацію Манчестер Сіті як чемпіона поточного сезону АПЛ довелося відкласти після того, як Вест Гем декілька днів тому зумів відібрати очки у "містян" і звести зустріч внічию завдяки дублю Джаррода Боуена. Це новина не могла не порадувати тренерський штаб Ліверпуля, адже у разі перемоги у сьогоднішньому матчі над Саутгемптоном відставання "червоних" від лідера знову скоротиться лише до одного очка і все вирішуватиметься у заключному турі. Вже там Манчестер Сіті прийме на своєму полі Астон Віллу, а Ліверпуль зіграє із Вулвергемптоном на Енфілді, але поки що не будемо забігати наперід. До цього команду Юргена Клоппа очікує ще одне випробування.

Саутгемптон у цій кампанії особливо не зривав зірок з неба, а після серйозної травми свого ключового крайнього захисника Валентіно Лівраменто у "святих" розпочалася невдала серія без перемог із чотирьох поєдинків поспіль (3 поразки, 1 нічия). Але своє мінімальне завдання на сезон команда Ральфа Хазенхюттля вже виконала та убезпечила себе від вильоту до Чемпіоншипу. Очевидно, що Саутгемптон зараз просто дограє сезон, але Ліверпулю не варто розслаблятися. Учора Ньюкасл, якому в турнірному плані вже загалом нічого не потрібно, впевнено розібрався з Арсеналом і, можливо, залишив його без Ліги чемпіонів на наступний сезон. Чому б Саутгемптону не спробувати розвіяти чемпіонські амбіції Ліверпуля, які все ще залишаються?

Звичайно, в колективному класі Ліверпуль знаходиться на голову вище, ніж Саутгемптон та більшість команд АПЛ, але, здається, Юргену Клоппу доведеться вдатися до певної ротації проти "святих". Не забуваємо, що три дні тому мерсисайдці провели виснажливі 120 хвилин у фіналі Кубка Англії проти лондонського Челсі, де знову, як і у лютневому фіналі Кубка англійської ліги, здобули трофей за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Навіть з огляду на те, що на даному етапі сезону АПЛ підопічні Юргена Клоппа не мають права на помилку, якщо хочуть хоча б зберегти чемпіонську інтригу в сподіваннях на чергову втрату очок від Сіті, певних кадрових змін у складі навряд чи вдасться уникнути. Благо для "червоних", у їхньому розпорядженні є досить якісних гравців в обоймі, здатних змусити нас не помітити відсутність на полі навіть Мо Салаха чи Садіо Мане. Головна втрата — Фабіньо, але і без нього насилу віриться, що Ліверпуль втратить очки з Саутгемптоном. Хоча це ж АПЛ, в якій якісь прогнози зрештою можуть зіграти з тобою злий жарт, а підсумкові результати — по-справжньому дивувати.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,40, тоді як потенційний успіх Саутгемптона оцінюється показником 7,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,30.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Не зіграють: Лівраменто — Фабіньо

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