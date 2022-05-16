Англия

Наставник "червоних" об'єктивно оцінює шанси на чемпіонський титул АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував шанси на чемпіонство з англійської Прем'єр-ліги перед заключними матчами сезону.

"Я не пам’ятаю такого, щоб Ман Сіті двічі поспіль втрачав очки. Я не очікую цього. Можу назвати цей сезон хорошим. Ми здобули два трофеї та до кінця боремося за титул. Кубок Англії – це теж дуже важливий турнір.

Було б здорово перемогти в Лізі чемпіонів, але ми протистоятимемо найбільш досвідченій команді цього турніру. Ми не фаворити, бо вони вже гарантували собі чемпіонство у своїй лізі.

Саутгемптон востаннє грав 10-12 днів тому, а для нас це вже 60 матч в сезоні. Вони свіжі, хоча й можливо втратили ритм за стільки часу. Ми будемо робити заміни. Тільки уявіть, що завтра вийшли б вісім футболістів, що відіграли 120 хвилин в Кубку. Це немає сенсу", - наводить слова Клоппа Liverpool Echo.

Завтра, 17 травня, Ліверпуль зіграє у гостях проти Саутгемптона. В останньому турі АПЛ Ліверпуль прийматиме Вулвергемптон, а Манчестер Сіті на своєму полі зіграє проти Астон Вілли.

Після 37 турів Ман Сіті очолює турнірну таблицю, набравши 90 очок, що на чотири більше, ніж у Ліверпуля, але "червоні" мають гру в запасі.