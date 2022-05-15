Англия

Ліверпуль зрівнявся за кількістю внутрішніх кубкових трофеїв з МЮ.

Ліверпуль у фіналі Кубка Англії обіграв Челсі у серії післяматчевих пенальті та став переможцем турніру.

Таким чином, Ліверпуль став першою командою, яка змогла двічі виграти Кубок Англії та Кубок ліги протягом одного сезону. Вперше вони це зробили у сезоні-2000/01.

Додамо, що Ліверпуль увосьме у своїй історії завоював Кубок Англії. Востаннє "червоні" вигравали цей трофей у 2006 році.

За інформацією Squawka Football, підопічні Юргена Клоппа змогли зрівнятися з Манчестером Юнайтедом за кількістю взятих трофеїв в Англії. В обох команд по 17 трофеїв вони ділять між собою перше місце. Позаду йде Арсенал – 16.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ліверпуль.