Англия

Наставник "синіх" розповів про кадрові проблеми напередодні матчу АПЛ.

Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель прокоментував кадрову ситуацію клубу перед перенесеним матчем 27 туру АПЛ проти Лестера.

"Хаверц спробує себе на тренуванні, вчора він тренувався індивідуально, тому він під великим питанням.

Вернер вибув з підколінним сухожиллям, а Чілвелл повернувся до командних тренувань, що стало дуже гарною новиною для всіх. Було приємно знову бачити його на тренуваннях, але, звісно, ​​він не зможе взяти участь у матчі.

У Ковачіча сильно розпухла стопа після фіналу кубка Англії — він не тренувався, тому я не впевнений, що буде в заявці", — наводить слова Тухеля BBC Sport.

Нагадаємо, матч Челсі — Лестер відбудеться завтра, 19 травня, о 22:00 за київським часом.

Після 36 ігор Челсі набрав 70 очок та продовжує боротися за третє місце з Тоттенхемом, у якого 68 балів після 37 матчів. В активі Лестера 48 очок і дев'ятий рядок.

Раніше повідомлялося, що Абрамович та уряд Великої Британії залагодили розбіжності щодо продажу Челсі.