Англия

Угода з купівлі лондонського клубу має бути оформлена до 30 травня.

Роман Абрамович та уряд Великої Британії погодили деталі майбутнього продажу лондонського Челсі. Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше власник "синіх" повідомляв про те, що може списати борг у розмірі 1,5 млрд фунтів, виданий ним Челсі, але через європейські санкції його рахунки було замоложено і дана можливість зникла.

Після цього була інформація про те, що Абрамович може повернути 1,5 млрд. фунтів, але його представник ці відомості спростував.

За інформацією джерела, представники Абрамовича та уряд Великої Британії змогли домовитися та знайти компроміс, щоб угода з продажу клубу відбулася. Функціонер разом із юристами вважає, що знайдене рішення повністью задовольнить уряд Великої Британії.

Нагадаємо, Челсі придбає американо-швейцарський консорціум, до якого входять бізнесмен Гансйорг Вісс і співвласник Лос-Анджелес Доджерс Марк Волтер. В даний час вони чекають дозволу на оформлення угоди від АПЛ, після чого уряд країни має видати клубу нову ліцензію.

Зараз клуб має тимчасову ліцензію, термін якої розрахований до 31 травня. Саме ця дата і вважається дедлайном для продажу клубу та залагодження всіх формальностей.