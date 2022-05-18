Англия

Лондонці бажають підписати француза.

Тоттенгем розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Footmercato, лондонський клуб націлився на вінгера Ренна Мартена Терр'є.

У підписанні французького футболіста особисто зацікавлений Антоніо Конте, який бачить у Терр'є потенціал.

Нагадаємо, що цього сезону Терр'є провів 45 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 21 голом і сімома результативними передачами.