Лондонці бажають підписати француза.
Мартен Терр'є, getty images
18 травня 2022, 19:38
Тоттенгем розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Footmercato, лондонський клуб націлився на вінгера Ренна Мартена Терр'є.
У підписанні французького футболіста особисто зацікавлений Антоніо Конте, який бачить у Терр'є потенціал.
Нагадаємо, що цього сезону Терр'є провів 45 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 21 голом і сімома результативними передачами.