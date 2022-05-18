Англия

Футболіст сумнівається, чи варто йому продовжувати контракт із мерсисайдцями.

Нападник Ліверпуля Садіо Мане може перейти до ПСЖ та виступати у французькій Лізі 1. Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк у своєму твіттері.

За інформацією джерела, саме паризький клуб буде головним фаворитом на підписання 30-річного вінгера, якщо він вирішить залишити команду Юргена Клоппа.

Футболіст знає про інтерес ПСЖ і з огляду на його високу зарплату, він сумнівається, чи варто йому продовжувати контракт із англійським клубом.

Нагадаємо, Мане виступає за Ліверпуль із 2016 року. У поточній кампанії він провів 49 матчів, у яких забив 22 голи і віддав двох асистів.