Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку АПЛ.

У рамках перенесеного матчу 27-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на своєму полі поділив очки з Лестером.

Зустріч закінчилася із рахунком 1:1. Гості відкрили рахунок у матчі на 10 хвилині, коли результативним ударом відзначився Меддісон, але через 24 хвилини Алонсо зрівняв цифри на табло.

Після 37 турів Челсі набрав 71 очко і посідає третє місце у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Тоттенхем на три бали. В активі Лестера 49 очок і дев'ятий рядок.

Огляд матчу

Челсі — Лестер 1:1

Голи: Алонсо, 34 — Меддісон, 10



Челсі: Менді — Чалоба, Тіаго Сілва, Рюдігер — Джеймс, Жоржиньйо, Канте (Лофтус-Чік, 72), Алонсо — Зієх, Пулішич (Аспілікуета, 72) — Лукаку (Гаверц, 79).



Лестер: Шмайхель — Амарті, Фофана, Еванс — Менді — Кастань, Меддісон, Дьюсбері-Голл, Томас — Варді (Перес, 78), Іхеаначо (Барнс, 63).



Попередження: Канте, Лукаку, Рюдігер — Жоржиньо