Англия

Форвард Ліверпулю прокоментував ситуацію щодо свого контракту.

Форвард Ліверпулю та збірної Єгипту Мохамед Салах висловився щодо свого контракту, дія якого спливає влітку 2023 року.

Футболіст запевнив, що не залише команду цього трансферного вікна, але не думає зараз щодо продовження угоди.

"Звісно, я залишусь у Ліверпулі на наступний сезон. Я не хочу зараз обговорювати новий контракт, адже на нас очікує дуже важливий матч. Не хочу бути егоістом, тому цю розмову з клубом ми відклали на певний строк", — наводить слова Салаха Фабріціо Романо.

Цього сезону Салах зіграв 50 матчів у футболці "червоних", в яких забивши 31 м'яч та віддавши 16 гольових передач.

В фінальному матчі Ліги чемпіонів Ліверпуль знов зустрінеться із мадридським Реалом.

Матч Ліверпуль — Реал відбудеться 28 травня о 22:00 за київським часом.