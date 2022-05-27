Англия

Сенегальський вінгер хоче змінити клубну прописку.

Вінгер Ліверпуля Садіо Мане розглядає варіант із переходом до іншої команди у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Bild, сенегальський футболіст роздумує над переходом до Баварії.

Джерело стверджує, що Садіо Мане хоче виграти Лігу чемпіонів з Ліверпулем і після цього отримати новий виклик.

Мане виступає за Ліверпуль із 2016 року. У поточній кампанії він провів 49 матчів, у яких забив 22 голи і віддав двох асистів.

Нагадаємо, що раніше Ліверпуль розпочав переговори з Мане про продовження контракту.