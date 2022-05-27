Сенегальський вінгер хоче змінити клубну прописку.
Садіо Мане, getty images
27 травня 2022, 00:27
Вінгер Ліверпуля Садіо Мане розглядає варіант із переходом до іншої команди у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Bild, сенегальський футболіст роздумує над переходом до Баварії.
Джерело стверджує, що Садіо Мане хоче виграти Лігу чемпіонів з Ліверпулем і після цього отримати новий виклик.
Мане виступає за Ліверпуль із 2016 року. У поточній кампанії він провів 49 матчів, у яких забив 22 голи і віддав двох асистів.
Нагадаємо, що раніше Ліверпуль розпочав переговори з Мане про продовження контракту.