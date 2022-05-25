Англия

Сенегальський вінгер уникнув прямого питання про свій контракт з "червоними".

Вінгер Ліверпуля Садіо Мане прокоментував своє майбутнє у клубі англійської Прем'єр-ліги.

"На питання про моє майбутнє я відповім після фіналу Ліги чемпіонів. Залишусь чи ні – дам відповідь після Ліги чемпіонів", – наводить слова Мане Sky Sports.

Зазначимо, що контракт 30-річного сенегальця із "червоними" розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, вже 28 травня відбудеться фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.