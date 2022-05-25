Сенегальський вінгер уникнув прямого питання про свій контракт з "червоними".
САДІО МАНЕ, GETTY IMAGES
25 травня 2022, 20:25
Вінгер Ліверпуля Садіо Мане прокоментував своє майбутнє у клубі англійської Прем'єр-ліги.
"На питання про моє майбутнє я відповім після фіналу Ліги чемпіонів. Залишусь чи ні – дам відповідь після Ліги чемпіонів", – наводить слова Мане Sky Sports.
Зазначимо, що контракт 30-річного сенегальця із "червоними" розрахований до літа 2023 року.
Нагадаємо, вже 28 травня відбудеться фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.