Англия

Грошова епопея поступово добігає кінця.

Санкції щодо власника лондонського Челсі Романа Абрамовіча мали достатній вплив для того, щоб зрештою олігарх погодився продати один із своїх найбільших активів.

Нагальним питанням під час процесу оформлення необхідних документів була згода збоку уряду Великої Британії щодо передачі коштів ізбоку потенційних нових власників до спеціального фонду, які потім будуть використані для допомоги Україні, що зазнає чергового витку агресії.

Коли всі необхідні дозволи зрештою були отримані, сторонам залишалося узгодити певні формальності, після чого "сині" офіційно заявили про досягнення домовленості з новими власниками.

"Футбольний клуб Челсі може підтвердити, що напередодні вночі було укладено остаточну угоду про продаж клубу консорціуму Тодда Болі Clearlake Capital.

Очікується, що операція буде завершена в понеділок. Тоді ж клуб виступить із оновленою інформацією", — ідеться у заяві Челсі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про обсяг інвестицій у майбутню трансферну кампанію "пенсіонерів" збоку нових власників.