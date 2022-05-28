Англия

Новим власником лондонського клубу стане консорціум Тодда Болі Clearlake Capital.

Напередодні Челсі на офіційному рівні заявив про укладення угоди з новим власником, яким стане консорціум Тодда Болі Clearlake Capital.

Колишній власник лондонського клубу, російський олігарх Роман Абрамович, який був змушений продати Челсі через накладені на нього санкції з боку уряду Великої Британії, виступив із прощальним листом для вболівальників "синіх".

"Минуло майже три місяці, як я оголосив про свій намір продати ФК Челсі. Протягом цього часу команда наполегливо працювала над тим, щоб знайти відповідного власника для ФК Челсі, який міг би найкраще підійти для того, щоб успішно вести клуб у його наступній главі.

Право власності на цей клуб пов’язане з великою відповідальністю. З тих пір, як я прийшов до Челсі майже двадцять років тому, я на власні очі переконався, чого може досягти цей клуб. Моя мета полягала в тому, щоб у наступного власника був настрій, який дозволить досягти успіху для чоловічої та жіночої команд, а також воля та бажання продовжувати розвивати інші ключові аспекти Клубу, такі як Академія та життєво важлива робота Фонду Челсі.



Я радий, що цей пошук прийшов до успішного завершення. Передаючи Челсі його новим власникам, я хотів би побажати їм успіхів як на полі, так і поза ним.



Бути частиною цього клубу було честю ціною у життя – я хотів би подякувати всім колишнім і нинішнім гравцям клубу, персоналу і, звичайно, вболівальникам за ці неймовірні роки.



Я пишаюся тим, що в результаті наших спільних успіхів мільйони людей отримають користь від нового благодійного фонду, який створюється. Це спадок, який ми створили разом.



Дякую. Роман", — сказано в заяві Романа Абрамовича на офіційному сайті Челсі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про обсяг інвестицій у майбутню трансферну кампанію "пенсіонерів" збоку нових власників.