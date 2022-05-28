Англия

Клуби мають узгодити суму трансферу іспанського захисника.

Захисник лондонського Челсі Маркос Алонсо в літнє трансферне вікно може перебратися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного іспанця зацікавлена ​​Барселона, яка погодила умови контракту для футболіста.

Також зазначається, що керівництво "блаугранас" не готове платити велику суму за Маркоса, контракт якого з "синіми" розрахований до 2023 року.

Таким чином, все залежатиме від бажання Челсі знизити суму для трансферу.

Минулого сезону Алонсо провів 42 матчі, в яких забив чотири голи і віддав п'ять результативних передач.