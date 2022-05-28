Англия

Мерсисайдці хочуть підписати французького вінгера.

Ліверпуль продовжує розглядати різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Sport.es, "червоні" контактували з Усманом Дембеле, намагаючись дізнатися про ставлення гравця до можливого переходу.

Джерело стверджує, що Ліверпулю доведеться поборотися за гравця з Челсі, а також Барселоною, яка намагається продовжити контракт з Дембеле.

У сезоні-2021/22 іспанської Ла Ліги Усман Дембеле став найкращим асистентом, записавши 13 гольових пасів у свій актив.

Раніше з'являлася інформація, що Дембеле повідомив тренерів і партнерів, що він йде з Барселони.