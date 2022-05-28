Мерсисайдці хочуть підписати французького вінгера.
Усман Дембеле, getty images
28 травня 2022, 19:29
Ліверпуль продовжує розглядати різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє Sport.es, "червоні" контактували з Усманом Дембеле, намагаючись дізнатися про ставлення гравця до можливого переходу.
Джерело стверджує, що Ліверпулю доведеться поборотися за гравця з Челсі, а також Барселоною, яка намагається продовжити контракт з Дембеле.
У сезоні-2021/22 іспанської Ла Ліги Усман Дембеле став найкращим асистентом, записавши 13 гольових пасів у свій актив.
Раніше з'являлася інформація, що Дембеле повідомив тренерів і партнерів, що він йде з Барселони.