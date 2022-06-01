Англия

Француз набуде статусу вільного агента.

Офіційний сайт манкуніанців повідомляє, що наприкінці червня Поль Погба покине клуб – саме тоді закінчиться його контракт.

Таким чином, друге перебування Погба в МЮ добігає кінця. Нагадаємо, що Поль потрапив до академії "червоних дияволів" у 16-річному віці, але не отримував достатньо шансів від сера Алекса Фергюсона і зрештою безкоштовно перейшов до Ювентуса.

Там Погба став справжнім лідером та виріс у топ-футболіста. У МЮ стежили за прогресом свого колишнього гравця та вирішили купити його за 105 мільйонів євро, що стало рекордом на той час.

За шість років у МЮ Погба провів 233 матчів, забив 39 голів і завоював два трофеї (Ліга Європи та Кубок англійської ліги).

Раніше повідомлялося, що французький півзахисник погодився повернутися до Ювентусу.