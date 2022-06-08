Англия

Уругвайський форвард може змінити Португалію на Англію.

Нападник Бенфіки Дарвін Нуньєс може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного уругвайця зацікавлені два топ-клуби АПЛ — Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Ліверпуль готує пропозицію у розмірі 80 мільйонів євро плюс бонуси, а МЮ контактував із агентом футболіста.

Також зазначається, що обидва клуби не мають наміру проводити торги на трансферному ринку у боротьбі за гравця "орлів".

Минулого сезону Нуньєс провів 41 матч, у яких забив 34 голи і віддав чотири результативні передачі.