Англия

Нападник Бенфіки все ж може перебратись до АПЛ.

Нападник Бенфіки та збірної Уругваю Дарвін Нуньєс має всі шанси перебратись до Англійської Прем'єр-Ліги.

Форвард зацікавив Ньюкасл, який активно шукає підсилення на наступний сезон задля боротьби за зону єврокубків, повідомляє Себас Джованеллі.

"Сороки" зробили ліссабонцям таку ж саму пропозицію, як і Манчестер Юнайтед, але значно поліпшили умови особистого контракту для футболіста.

В сезоні-2021/22 Нуньєс провів 42 матчі за Бенфіку у всіх турнірах, в яких забив 34 голи та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що уругваєць відмовив Манчестер Юнайтед.