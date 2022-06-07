Нападник Бенфіки все ж може перебратись до АПЛ.
ДАРВІН НУНЬЄС, GETTY IMAGES
07 червня 2022, 17:47
Нападник Бенфіки та збірної Уругваю Дарвін Нуньєс має всі шанси перебратись до Англійської Прем'єр-Ліги.
Форвард зацікавив Ньюкасл, який активно шукає підсилення на наступний сезон задля боротьби за зону єврокубків, повідомляє Себас Джованеллі.
"Сороки" зробили ліссабонцям таку ж саму пропозицію, як і Манчестер Юнайтед, але значно поліпшили умови особистого контракту для футболіста.
В сезоні-2021/22 Нуньєс провів 42 матчі за Бенфіку у всіх турнірах, в яких забив 34 голи та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що уругваєць відмовив Манчестер Юнайтед.