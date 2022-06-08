Англия

Англійський фулбек продовжуватиме виступати за "сорок".

Астон Вілла офіційно оголосила, що Ньюкасл Юнайтед скористався опцією викупу на постійній основі лівого захисника Метта Таргетта.

Сума трансферу 26-річного англійця до команди Едді Гау склала 15 мільйонів фунтів — повідомляє бірмінгемський клуб.

Нагадаємо, Метт Таргетт перейшов до Ньюкаслу взимку цього року на правах оренди та допоміг команді уникнути вильоту до Чемпіоншипу.

Here to stay! ✍️



⚫️⚪️ pic.twitter.com/ikNrbsmnsc — Newcastle United FC (@NUFC) June 8, 2022

Контракт англійського фулбека із "сороками" буде розрахований на наступні чотири роки. За Астон Віллу на його рахунку 89 матчів, 3 голи та 5 результативних передач у всіх турнірах.