Англійський фулбек продовжуватиме виступати за "сорок".
Метт Таргетт, Ньюкасл
08 червня 2022, 21:00
Астон Вілла офіційно оголосила, що Ньюкасл Юнайтед скористався опцією викупу на постійній основі лівого захисника Метта Таргетта.
Сума трансферу 26-річного англійця до команди Едді Гау склала 15 мільйонів фунтів — повідомляє бірмінгемський клуб.
Нагадаємо, Метт Таргетт перейшов до Ньюкаслу взимку цього року на правах оренди та допоміг команді уникнути вильоту до Чемпіоншипу.
Контракт англійського фулбека із "сороками" буде розрахований на наступні чотири роки. За Астон Віллу на його рахунку 89 матчів, 3 голи та 5 результативних передач у всіх турнірах.