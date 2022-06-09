Англия

Окупанти будуть дивитись битви між Хімками та Уралом.

Відбулось засідання представників клубів Англійської Прем'єр-Ліги, на якому було оголошено про призупинення всіх котрактів на трансляцію чемпіонату для російських компаній.

В березні було прийняте рішення про заборону для компанії Окко на показ АПЛ, а тепер і Матч ТВ не зможе транслювати для росіян якісний футбол, повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що таке рішення прийняте виключно через військові дії РФ на территорії України.

Таким чином, окупантів очікують надзвичайно захоплюючі битви між Уралом, Уфою та іншими представниками "еліти" футболу.

Раніше РФС надіслав протест до ФІФА через форму збірної України.