ЧМ-2022. Отбор

Ще один протест пов'язаний із висловлюваннями представників УАФ щодо Росії.

Російський футбольний союз надіслав два протести до Міжнародної федерації футболу ФІФА у зв'язку з порушенням УАФ правил організації.

"РФС направив у ФІФА протест у зв'язку з порушенням УАФ правил організації, а саме демонстрації на формі національної збірної зображення Криму у складі України.

Крім того, ще один протест був виражений за фактами окремих висловлювань представників української федерації, які розпалюють різницю між громадянами Росії", — наводить слова заяви РФС Матч ТВ.

Нагадаємо, минулого року збірна України презентувала форму для участі у Євро-2020. На ній зображено карту країни з Кримом, а також написи "Слава Україні!" та "Героям слава!".

УЄФА схвалили цю форму, але в РФС попросили ще раз розглянути правомірність екіпіровки. УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава!" — вимогу пояснили тим, що у поєднанні з написом "Слава Україні!" він несе політичний сенс.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, збірна України проведе матч фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Уельсу. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.