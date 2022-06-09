Англия

Захисник Лестера може змінити клубну прописку.

Уеслі Фофана успішною грою у складі Лестера привернув увагу провідних клубів європейського футболу.

Як повідомляє видання RMC Sport, у підписанні 21-річного француза зацікавлені Манчестер Юнайтед та Челсі.

Челсі перебуває у пошуках нового захисника після відходу Рюдігера, а Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення оборони.

Зазначимо, що в першій частині цього сезону талановитий захисник не провів жодного поєдинку за Лестер, оскільки на літньому передсезонному зборі отримав жахливу травму ноги, а саме перелом малогомілкової кістки. Загалом на його рахунку 12 матчів та гол у цьому сезоні.