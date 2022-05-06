Лига конференций

Учора відбулися півфінальні матчі у відповідь Ліги конференцій.

Прес-служба УЄФА на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі конференцій за підсумками півфінальних матчів у відповідь.

На нагороду претендують захисник Марселя Луан Перес, який зробив три відбори, вісім перехоплень з точністю передач — 93%, а також його колега з амплуа з Феєнорда Гернот Траунер — чотири перехоплення за точності передач — 85%.

Крім них, кандидатами є нападник Роми Теммі Абрахам, який забив гол у ворота Лестера, а також захисник Лестер Уеслі Фофана, який зробив один відбір, 11 перехоплень при точності передач у 94%.

Переможця буде визначено шляхом голосування на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги конференцій між Ромою та Феєнордом відбудеться 25 травня на стадіоні Арена Комбетарі у Тирані в Албанії.