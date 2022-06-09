Англия

Вінгер може змінити клубну прописку.

Челсі розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб націлився на підписання вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

Його угода із Сіті закінчується влітку 2023 року. Цього сезону англійський вінгер провів 46 матчів, у яких забив 17 голів і віддав 8 асистів.

Нагадаємо, що Арсенал зробить пропозицію щодо контракту Стерлінгу, якщо той не домовиться з Манчестер Сіті.