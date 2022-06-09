Англия

Португальський півзахисник готовий спробувати себе в іншому місці.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва розглядає варіанти зі зміною клубної прописки в трансферне вікно, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Джерело стверджує, що гравець готовий попросити клуб дозволу піти, щоб отримати новий виклик в іншому чемпіонаті.

У поточному сезоні Сілва провів 50 матчів на клубному рівні: на його рахунку 13 голів та сім результативних передач.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті готовий продати Бернарду Сілву, але за велику суму.