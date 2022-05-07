Испания

Каталонці хочуть підписати португальського півзахисника.

Барселона розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" хочуть підписати півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву.

27-річний футболіст у поточному сезоні провів 47 поєдинків, у яких відзначився 13 забитими голами та шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, що сам португальський півзахисник дуже хотів би виступати за мадридський Реал.