Англия

Очікується, що датський центрбек продовжить кар'єру у Барселоні.

Челсі офіційно підтвердив, що центральний захисник Андреас Крістенсен залишить клуб на правах вільного агента.

Контракт 26-річного данця з "синіми" спливає влітку цього року, і він вирішив його не продовжувати.

Нагадаємо, Андреас Крістенсен виховувався в академії Челсі, проте за першу команду виступати почав із літа 2017 року. З того моменту він провів за "синіх" 161 матч у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

Варто зазначити, що президент Барселони Жоан Лапорта наприкінці березня цього року підтверджував, що його клуб має усну угоду із Крістенсеном.