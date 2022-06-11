Англия

"Павичі" визначилися із сумою, за яку готові продати свого лідера.

Напередодні стало відомо, що атакуючий півзахисник Лідс Юнайтед Рафінья знаходиться у сфері інтересів лондонського Арсеналу.

Авторитетний журналіст Фабриціо Романо підтверджує цю інформацію, проте зазначає, що офіційних пропозицій від "канонірів" щодо 25-річного бразильця ще не було.

Як відомо, пріоритетними трансферами для Арсеналу на даному етапі є форвард Манчестер Сіті Габріель Жезус та центральний півзахисник Лестера Юрі Тілеманс.

За інформацією джерела, Лідс хоче заробити на продажі Рафіньї не менше 55 мільйонів євро — саме таку суму назвали Барселоні, яка робила запит по бразильському вінгеру кілька днів тому.

Минулого сезону Рафінья провів за Лідс 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав 3 результативні передачі.